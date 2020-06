Entwicklerkonferenz Apple bootet Intel aus

Am Montagvormittag kalifornischer Zeit zur traditionellen Auftaktrede setzten auch Apple-CEO Tim Cook und Software-Chef Craig Federighi neue Standards. Wie routinierte Showmaster führte das Duo durch eine aufwendig vorproduzierte Produktion, die Hollywood in punkto Choreographie und Handwerk in nichts nachstand, perfekt ausgeleuchtet, ohne Versprecher, gute Kameraeinstellungen, schnelle Schnitte und ideale Übergänge. Inklusive Spezialeffekten wie dem Eintauchen in ein „Geheimlabor“ für Apple-Chips, dass sich angeblich unter dem Springbrunnen in der Mitte des UFO-förmigen Apple Hauptquartiers befindet – in der Realität aber wahrscheinlich auf einem anderen Kontinent liegt. Insider tippen auf Israel.