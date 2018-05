Entwicklerkonferenz Build: Microsoft und Google - Showdown der Tech-Giganten

„Frage nicht, was ein Computer machen kann, frage dich, was er machen sollte“, gibt er die Richtung vor, in die sich die künstliche Intelligenz bewegen sollte. So hat er bei Microsoft eine eigene Arbeitsgruppe für Computer-Ethik besetzt. Nadella will Microsoft zu nicht weniger machen als den moralischen Anführer einer Branche, die zutiefst in Verruf geraten ist. Nicht zuletzt wegen Facebook und auch Google.

Eine ethische künstliche Intelligenz in der Cloud, Cyber-Sicherheit und Privatsphäre - diese Themen ziehen sich als roter Faden durch alle strategischen Überlegungen, die Nadella und seine Mitstreiter am Montag präsentierten. Sie sollen in der ein oder anderen Form in jedem Microsoft-Produkt, in jeder Kooperation Einzug halten, von der Analysesoftware bis zur Textverarbeitung oder im Betriebssystem und der Cloud. Alleine für Cyber-Sicherheit steht pro Jahr ein Budget von einer Milliarde Dollar zur Verfügung, hieß es.

Welche Chancen in der künstlichen Intelligenz stecken, zeigt das Modell eines Konferenzraums der Zukunft. Die sprachgesteuerten digitalen Assistenten mit Kameras und Mikrofonen erkennen die Teilnehmer, sobald sie den Raum betreten, führen Protokoll und erkennen die Sprecher aus dem Stimmengewirr heraus. Sie sortieren Folien und setzen automatisch Folge-Treffen an, weil sie die Kalender der Teilnehmer abgleichen können.