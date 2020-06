Entwicklerkonferenz Apple bootet Intel aus

Dass Arm sich bei den Smartphones durchsetzen und dominieren konnte, liegt an Versäumnissen von Intel. Der Halbleitergigant konnte bei seinen Mobilprozessoren der Konkurrenz von Arm beim Stromverbrauch nicht das Wasser reichen. Für das im Januar 2007 vorgestellte, allererste iPhone entschied sich Jobs deshalb für die Architektur der Briten. Intel bekam als Trostpflaster die Mac-Computer und Notebooks von Apple und löste in ihnen den PowerPC-Chip ab.

Der damalige Intel-Chef Paul Otellini demonstrierte seine Dankbarkeit, als er im Januar 2006 bei der Präsentation der ersten Macs mit Intel-Prozessor schwitzend an der Seite von Jobs auf der Bühne stand: Jobs locker und luftig in seinem typischen schwarzen Turtleneck und Jeans, Otellini in einem schweren weißen Reinraumanzug mit blauem Intel-Logo. Es war ein Entgegenkommen. Denn der Gigant war damals Intel, Apple nur ein renommierter, aber vom Umsatz her kleiner Kunde. Heute ist Apple mehr als 1,5 Billionen Dollar wert, sechsmal mehr als Intel.