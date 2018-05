Entwicklerkonferenz I/O: Google setzt alles auf künstliche Intelligenz

Einfache Telefonate und Terminvereinbarungen nimmt der Assistent dem Besitzer künftig ebenfalls ab. Die KI ruft auf Kommando beim Friseur oder im Restaurant an, antwortet auf einfache Zusatz- und Rückfragen, versteht Nuancen in den Antworten, so der Konzern. Wie gut die Roboter-Anrufe allerdings in der echten Welt und in der Interaktion mit Menschen funktionieren, muss sich noch zeigen.