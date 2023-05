Entwicklerkonferenz I/O Ist das Googles Befreiungsschlag?

Mehr noch: Google kontrolliert im Gegensatz zu Microsoft und Amazon mit Android nicht nur eine Smartphone-Plattform mit vielen Partnern, sondern hat mit dem Pixel auch eigene Handys. Der große Star der diesjährigen Entwickler-Show ist das Pixel Fold, Googles erste Interpretation eines faltbaren Telefons. Eine Anwendung auf ihm beeindruckte besonders: eine Simultanübersetzung, bei der der Adressat die Antwort in seiner Sprache auf einem der aufgefalteten Displays sehen konnte. Sichtlich gut gelaunt präsentierte Hardware-Chef Rick Osterloh das angeblich dünnste faltbare Smartphone der Welt, allerdings zum stolzen Preis ab 1800 Dollar plus Steuern. Es konkurriert vor allem mit Samsung. Aber auch Apple wird sich hier was einfallen lassen müssen, wenn es ein Bestseller werden sollte.