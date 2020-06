Ericsson-Manager zu 5G „Keine massive Beflügelung des Geschäfts“

WirschaftsWoche: Schafft die Coronakrise schnelleres Wachstum für 5G?

.Fredrik Jejdling: Die Krise wirft einen großen Fokus auf Mobilitätsnetzwerke und ihre Infrastruktur. Sie haben die Gesellschaft in diesen Zeiten außergewöhnlich gut gestützt. Klar, dass Menschen mehr auf Online-Dienste zurückgreifen, wenn sie nicht rausdürfen. Das Arbeiten von zu Hause steuerte sehr viel Kapazitäten in feste Netzwerke. Bei mobilen Netzwerken sehen wir einen Mix. Zwar sind die Leute nicht so oft in der Stadt, aber sie arbeiten intensiv aus ihren Häusern in den Vorstädten. Ob die Netzwerkbetreiber kurzfristig mehr in ihr Telekommunikationsrückgrat investieren, ist von Land zu Land sehr verschieden. Während des Lockdowns war es schwierig, zu den Antennenstationen zu kommen. In dieser außergewöhnlichen Lage haben wir unsere Prognose für 5G-Verträge beinah verdoppelt: Wir erwarten, dass bis Ende des Jahres 190 Millionen Verträge weltweit abgeschlossen werden, auch wegen der schnell steigenden Nachfrage in China. Binnen fünf Jahren erwarten wir 2,8 Milliarden 5G-Verträge. Schon 2025 werden 5G Netzwerke die Hälfte der mobilen Daten tragen.