Erweiterte Realität Ist die Welt reif für eine Datenbrille von Apple?

Noch vor einem Jahr galt das Metaverse als das „nächste große Ding“ im Silicon Valley. Angefacht auch dadurch, dass Zuckerberg im Oktober 2021 seinen Konzern überraschend in Meta umbenannt hatte. Schon damals taten sich einige Personen in der Tech-Branche schwer mit dem Hype. Es wurde zwar viel darüber geredet, meinte Box-Chef Aaron Levie jüngst in einem Interview mit der WirtschaftsWoche: „Aber in meinem Bekanntenkreis von Silicon-Valley-Unternehmern, hat niemand so richtig ernsthaft dran gearbeitet.“ Der kanadische Milliardär Stewart Butterfield, Schöpfer von Flickr und Slack, war schon länger skeptisch. Natürlich könne es sinnvoll sein, über erweiterte oder virtuelle Realität Informationen einzuspielen, beispielsweise beim Zusammenarbeiten von Designern oder Produktionsexperten, so Butterfield. „Aber für normale Geschäftsmeetings kann ich mir nicht vorstellen, mir so ein Gerät stundenlang aufzusetzen, selbst wenn dieses leichter werden sollte“, meint er.



Microsofts Technologiechef Kevin Scott versicherte wiederum gerade gegenüber der WirtschaftsWoche, dass Microsoft am Metaverse festhalten werde. „Es ist wie Quantencomputing eine dieser Technologien, die sich durchsetzen und viel Einfluss haben werden“, so Scott. Man werde deshalb dort keinen Schritt zurücktun, aber gleichzeitig die Ressourcen der Marktentwicklung anpassen. Microsoft hat eine Allianz mit Meta geschlossen, will sein Bürosoftwarepaket Microsoft 365 und seine Kommunikationssoftware Teams mit Fähigkeiten fürs Metaverse aufrüsten.