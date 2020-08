ESport-Chef von Schalke 04 „Das häufig bemühte Bild des Gamers ist längst überholt“

Aber wenn man die Liga gewinnt, kommt man doch automatisch weiter und spielt gegen die amerikanische und chinesische Liga?

Leider haben wir die Liga noch nie gewinnen können, zweimal sind wir allerdings haarscharf an der Qualifikation für die Weltmeisterschaft vorbeigeschrammt. Bei den sogenannten „Worlds“ treten Teams aus der ganzen Welt an. Wir hoffen, uns in diesem Jahr erstmals zu qualifizieren. Wir haben in dieser Saison bereits gezeigt, dass immer mit uns zu rechnen ist. Über eine sehr lange Zeit waren wir auf dem letzten Tabellenplatz, haben dann aber sieben Spiele infolge gewinnen können, so dass wir uns schlussendlich erfolgreich für die Play-Offs qualifiziert haben. Gewinnen wir auch die nächsten beiden Spiele, qualifizieren wir uns für die Weltmeisterschaft, die in diesem Jahr im Oktober und November in China stattfindet. Das wäre ein riesiger Erfolg für unser junges ESport-Engagement.