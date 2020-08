ESport-Chef von Schalke 04 „Das häufig bemühte Bild des Gamers ist längst überholt“

Die ESportler verdienen wohl schon wie Fußballprofis – ich habe von Zahlen wie 50000 Euro im Monat gehört?

Das verdient hier in Europa niemand. Aber Sportler verdienen häufig gutes Geld. Die Gehälter steigen mit dem Interesse der Öffentlichkeit und den Zuschauern. Unsere Spiele werden im Durchschnitt beispielsweise von rund 25.0000 Menschen live verfolgt. Eins bis 1,5 Million Unique User schauen pro Spieltag insgesamt zu. Das ist im Vergleich zum Fußball überschaubar, im Vergleich zu allen anderen Sportarten in Deutschland aber ein absoluter Spitzenwert. League of Legends ist der wichtigste ESport-Titel, den es weltweit gibt.