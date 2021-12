Europäisches Datenprojekt „Gaia-X wird keine europäische Cloud schaffen“

In der Tat gibt es einige prominente Beispiele aus diesem Jahr: BMW baute seine Zusammenarbeit mit Amazon beim Cloud-Computing aus. Ende November gab Siemens eine Ausweitung seiner Zusammenarbeit mit AWS bekannt, „um die Cloud-basierte digitale Transformation für die Industrie zu erleichtern“, wie es hieß. Im Dienstleistungsbereich kündigte die an, dass sie in den kommenden fünf Jahren einen signifikanten Teil ihrer Anwendungen in die Cloud von Microsoft auslagern will. Und Maximilian Ahrens, seit Juni Vorsitzender des Bord of Directors von Gaia-X sowie Technologie-Chef bei der Telekom-Tochter T-Systems, will Mitte 2022 zusammen mit Google eine „souveräne Cloud“ auf den Markt zu bringen. Sie soll den europäischen Ansprüchen genügen, bleibt aber eine Version der Google Cloud.