Europas Chance ChatGPT braucht Konkurrenz

Das klingt wie eine schlechte Nachricht, doch es ist auch eine gute: Es dürfte Raum geben für mehr als eine KI. So, wie es Platz gibt für Medien verschiedener Couleur, für Experten aus vielen Milieus. So, wie sich ein Großteil der Nutzer nicht mit einem Google zufriedengeben wird, das nur den ersten Treffer anzeigt. Europa hat in Sachen KI deshalb eine Chance. Die muss es nutzen – und schnell viele Millionen in die Technologie investieren, statt über Regulierung zu schwadronieren.



Lesen Sie auch: Was Tech-Anleger aus dem Crash der Nullerjahre lernen können