European Newspaper Award: „Print lebt, Journalismus lebt“ – Handelsblatt als beste Zeitung Europas ausgezeichnet

Das Handelsblatt stehe für „Journalismus, der in den Dialog mit dem Leser eintritt“, sagte Handelsblatt-Chefredakteur Sven Afhüppe in Wien, der die Auszeichnung gemeinsam mit Creative Director Regina Baierl entgegennahm. Der Erfolg des Handelsblatt basiere auf den drei Säulen Print-, Digital- und dem Live-Journalismus, bei dem das Handelsblatt den Lesern auf Augenhöhe begegnet. „Leser wollen sich beteiligen“, sagte Afhüppe – Abonnenten sind beim Handelsblatt Clubmitglieder, die an zahlreichen exklusiven Veranstaltungen teilnehmen können.