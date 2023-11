Exodus der Werbekunden „Twitter passt nicht mehr zu unserer Unternehmenskultur“

Allerdings: Auch die Deutsche Welle gibt an, ihr Werbebudget auf Twitter im Verlauf der letzten zwölf Monate verringert zu haben. Und das Unternehmen gibt an, Aktivitäten einstellen zu wollen, „falls Plattformen oder bestimmte Accounts aus unterschiedlichen Gründen keine geeignete Umgebung für die Verbreitung von DW-Inhalten darstellen“. Man verfolge „die Entwicklungen auf X kritisch“ und arbeite „eng mit den DW-Redaktionen zusammen, um die Situation in den jeweiligen DW-Sprachen konstant zu beobachten“.



