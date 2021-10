Facebook Bändigt Zuckerberg, Ihr Europäer!

Das Problem ist: Bis heute, knapp fünf Jahre und mehrere Skandale später, hat sich an Zuckerbergs Haltung wenig geändert. Das ist erstaunlich, denn die Skandale hatten es in sich. 2018 offenbarte der Fall Cambridge Analytica, wie leichtfertig Facebook mit den Daten seiner Nutzer umging, was für Schindluder die vermeintlichen Polit-Hexer um Alexander Nix, den Chef der Datenanalysefirma, damit treiben konnten. Zuckerberg hat dieser Fall auch ins Scheinwerferlicht der Parlamente katapultiert, zu Anhörungen auf dem Kapitol in Washington, aber auch im Europäischen Parlament in Brüssel. War Zuckerberg dort anfangs noch ungelenk, hat er mit der Zeit gelernt, auch mit Abgeordneten umzugehen. „We’ll get back to you“, „Wir kommen später auf ihren Punkt zurück“. Fast hat sich diese abwehrende Floskel zum geflügelten Wort entwickelt.