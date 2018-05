Facebook-Chef Zuckerberg: EU-Politiker enttäuschen im Verhör zum Datenskandal

Dabei haben die Politiker durchaus die richtigen Fragen gestellt. Sie haben sich dabei als weitaus informierter und hartnäckiger erwiesen als ihre Kollegen in Washington, deren Fragen sich Zuckerberg im April gestellt hatte: Wird Facebook die Option anbieten, personalisierte Werbung voll und ganz auszuschalten? Ist es ein Medienunternehmen – oder wirklich eine neutrale Plattform? Sollte das Unternehmen, das derart viel Einfluss hat, nicht seinen Algorithmus offen legen? Warum sind die Fake Accounts gestiegen, wo Facebook doch beteuert, so viel dagegen zu tun? Und was tut es, um seine Mitglieder nun, da die europäische Datenschutzgrundverordnung in Kraft tritt, nicht in eine „Take it or leave“-Situation zu bringen?