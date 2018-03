Facebook-Datenaffäre: CEO von Cambridge Analytica prahlt damit, Prostituierte und Spione einzusetzen

Da Cambridge Analytica unrechtmäßig erhaltene Nutzerdaten entgegen früheren Zusicherungen nicht gelöscht hatte, hatte Facebook das Unternehmen am Wochenende ausgesperrt. Das Online-Netzwerk selbst geriet nach den Enthüllungen auch in schweres Fahrwasser. Die Aktie fiel am Montag um rund sieben Prozent – und das ließ den Börsenwert von Facebook um über 35 Milliarden Dollar schrumpfen. Immer lauter wird gefragt, warum sich bisher Gründer und Chef Mark Zuckerberg nicht zu der Situation geäußert hat.