Facebook-Datenskandal: Big-Data-Experte – „Da ist noch immer ein enormes Unwissen in der Gesellschaft“

HamburgDer Datenskandal um Facebook und die britische Datenfirma Cambridge Analytica kann nach Ansicht eines Digitalmarketingexperten auch zu einer besseren Aufklärung beitragen. „Da ist noch immer ein enormes Unwissen in der Gesellschaft, viele Menschen wissen gar nicht, was heutzutage alles in Sachen Daten und Targeting möglich ist“, sagte der Gründer der „Online Marketing Rockstars“, Philipp Westermeyer, zum Auftakt der Veranstaltung am Donnerstag in Hamburg. „Viele reden jetzt über den Datenmissbrauch bei Facebook und zugleich tragen sie ein Telefon in der Tasche, das jede einzelne Bewegung aufzeichnet.“