Facebook-Datenskandal: Diesen unbequemen Fragen muss sich Zuckerberg im US-Kongress stellen

Zuckerberg erklärte gegenüber Journalisten, dass die Interessen der Nutzer langfristig auch die des Unternehmens sind. Er verteidigte aber gezielte Anzeige, da die Nutzer so für sie relevantere Werbung angezeigt bekämen. Um dieses Thema wird es in vielen Fragen an Zuckerberg gehen. Der republikanische Senator John Kennedy kündigte am Sonntag an, er wolle mehr über die Algorithmen wissen, mit denen Facebook steuert, welche Posts die Nutzer angezeigt bekommen. Er fürchte, die Themen Datenschutz und Propaganda seien „zu groß, dass Facebook sie alleine lösen kann“.