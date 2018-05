Facebook-Entwicklerkonferenz: Zuckerberg ruft den Neustart aus – und will mit VR und Dating punkten

„Ich denke nicht, dass Ihr genug ‚Danke‘ gehört habt”, wandte sich Ime Archibong, der Facebooks Produkt-Partnerschaften verantwortet, am Ende noch einmal an das Entwickler-Publikum. „Danke, danke, danke.” Facebook werde weiter in die guten Beziehung zu seinen Kunden und Programmierern investieren. Man habe doch gerade erst angefangen, die Welt zu programmieren, die man sich in Zukunft wünsche.