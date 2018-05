Facebook: EU-Datenaustausch wird zum Fall für den EuGH

DublinDas Oberste Gericht in Irland verweist eine ausgeweitete Klage zum Datenaustausch zwischen der EU und den USA durch Firmen wie Facebook umgehend an den Europäischen Gerichtshof (EuGH). Am Mittwoch wies die zuständige Richterin Caroline Costello ein Gesuch des US-Konzerns zurück, worin Facebook um einen Aufschub bat.