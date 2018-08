Facebook im Informationskrieg Zielscheibe auf dem Rücken

Facebook-Gründer und -Chef Mark Zuckerberg informierte am Dienstag höchstpersönlich in einer eilig anberaumten Telefonkonferenz um 16.30 Uhr kalifornischer Zeit über den Stand der Ermittlungen gegen die russischen und iranischen Seiten. In der US-Bundeshauptstadt Washington hatte der Abend bereits begonnen. Normalerweise finden solche Ankündigungen am frühen Nachmittag kalifornischer Zeit statt, nach dem Börsenschluss um 16 Uhr in New York, allerdings noch vor dem Feierabend an der Ostküste. Es scheint, dass der Facebook-Chef fürchtete, dass die Ermittlungen durchsickern und von außen bekanntgegeben werden könnten.