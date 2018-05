Facebook-Konferenz: Mark Zuckerberg ruft „Weiter so“

Damit jedoch das Abschirmen des Bekanntenkreis vom Flirt-Profil funktioniert, muss Facebook noch genauer die Listen von Freunden und Bekannten abgleichen, also noch enger in das Leben seiner Nutzer eindringen. Und wie will Zuckerberg verhindern, dass die neue Funktion „nicht zum Aufreißen“ missbraucht wird, wie er verspricht? Hat der Facebook-Chef wirklich aus den vergangenen Monaten gelernt, dass er ausgerechnet jetzt so einen Dienst ankündigt?