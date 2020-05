Facebook Kontrolleure der Zensur

Bei politischer Werbung beharrt Zuckerberg bislang, diese weiterhin zuzulassen, auch wenn die darin getroffenen Behauptungen nachweislich falsch oder irreführend sind. Er will sich nicht als Schiedsrichter aufspielen. „Den Leuten sollte erlaubt sein, selber zu sehen, was Politiker sagen“, kontert er. Persönlich zahlt er für die Kontroversen um Facebook einen hohen Preis. Seit Jahren wird er rund um die Uhr beschützt, selbst in seinem eigenen Hauptquartier sind Bodyguards stets in der Nähe, die Zugänge von den Terrassen werden scharf bewacht. Täglich soll Zuckerberg, so berichten Vertraute, Todesdrohungen erhalten – auch weil er aus einer jüdischen Familie stammt. Seine Überzeugung, sein Unternehmen nicht in die Rolle des Schiedsrichters über Meinungen drängen zu lassen, geht sogar soweit, dass er die Leugner des Holocausts nicht grundsätzlich von der Plattform verbannt.