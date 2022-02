Facebook-Konzern Investor Peter Thiel verlässt Meta-Verwaltungsrat

Was Thiel nach seiner Zeit als Verwaltungsrat vorhat, teilte Meta nicht mit. Nach Berichten der Zeitungen „Wall Street Journal“ und „New York Times“ sowie der Nachrichtenagentur Bloomberg, die auf Quellen aus seinem Umfeld beruhen, will der Tech-Milliardär sich darauf konzentrieren, Einfluss auf die US-Zwischenwahlen zu nehmen und Kandidaten zu unterstützen, die die politische Agenda Trumps vorantreiben können.



Zuletzt hatte Thiel in den deutschen Schlagzeilen gestanden, weil er den österreichischen Ex-Kanzler Sebastian Kurz anstellte.



Lesen Sie hierzu auch: Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz heuert beim Silicon-Valley-Investor Peter Thiel an und wird so Teil eines unappetitlichen Netzwerks, das weit in die politische Rechte reicht.