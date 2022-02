Facebook-Konzern Trumps neuer Wahlhelfer? Investor Peter Thiel verlässt Meta-Verwaltungsrat

Bei den Kongresswahlen könnten die Demokraten von Präsident Joe Biden die Mehrheit im Repräsentantenhaus und Senat an die Republikaner verlieren, was die Durchsetzung seiner Pläne weiter erschweren würde. Thiel wolle unter anderem zwei republikanische Senatskandidaten unterstützen: Blake Masters in Arizona und J.D. Vance in Ohio. Masters und Thiel kennen sich gut. Der 35jährige Wagniskapitalgeber dient als Präsident der Thiel Foundation. Zehn Millionen Dollar hat der Investor bereits in den Wahlkampf des Kandidaten gesteckt. Masters, ein selbsterklärter „America-First“-Konservativer, soll im Herbst den jüngst von den Demokraten eroberten Senatssitz im Südwesten der USA zurückerobern. Er zweifelt den Wahlsieg von Biden an, kritisiert Big Tech und will unter anderem die Visakategorie verbieten, die es Fachkräften erlaubt, in die USA einzuwandern. In Umfragen über den Vorwahlkampf der Republikaner liegt er derzeit im Mittelfeld.