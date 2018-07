Facebook-Kurssturz: Zuckerberg verliert fast 16 Milliarden Dollar

Durch die Massenflucht der Facebook-Anleger schmilzt das Vermögen von Konzernchef Mark Zuckerberg um fast 16 Milliarden Dollar. Die Aktien des von ihm gegründeten Internet-Netzwerkes stürzten am Donnerstag in der Spitze um 19,6 Prozent auf 174,78 Dollar ab. Sollten sie mit diesem Minus schließen, wäre das die größte Kapitalvernichtung in der US-Börsengeschichte an einem einzigen Handelstag. Dann hätten sich rund 124 Milliarden Dollar in Luft aufgelöst. Das entspricht fast dem Vierfachen der gesamten Marktkapitalisierung von Twitter.