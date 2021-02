Facebook: Mark Zuckerbergs überfälliges Eingeständnis

Hassbotschaften, Verleumdungen, Exekutionen und Anschläge im Video-Livestream – was immer Facebook in der Vergangenheit an asozialen Grässlichkeiten an seine Nutzer verbreitete: Stets gerierte sich das soziale Netzwerk als weitgehend schuldlos und unbeteiligt. Gebetsmühlenartig verwiesen Firmengründer Mark Zuckerberg und seine Lobbyisten darauf, das Unternehmen sei ja bloß eine Technologieplattform und habe mit all dem, was dort so gepostet, geteilt und geliked wird, nichts zu tun.