Facebook: Menschenrechtsaktivisten in Asien klagen Mark Zuckerberg an

BangkokAuf den Facebook-Seiten von Regimegegnern herrschte in Vietnam vergangene Woche Aktivisten zufolge eine erstaunliche Ruhe. Während sechs Menschenrechtler zu langjährigen Haftstrafen verurteilt wurden, blieben prominente Kritiker der kommunistischen Regierung in dem sozialen Netzwerk offenbar still – und zwar unfreiwillig, wie ein am Dienstag veröffentlichter offener Brief an Facebook-Chef Mark Zuckerberg behauptet.