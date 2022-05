Facebook-Mutter Meta-Hauptversammlung: Fast wie bei einem Mafia-Tribunal

Neu ist hingegen, dass es an der Börse nicht mehr so rund läuft. Seit August vergangenen Jahres ist der Kurs von 379 Dollar auf nunmehr 183 Dollar abgesackt. Rund 500 Milliarden Dollar Börsenwert haben sich so in Luft aufgelöst. Eine viertel Billion davon Anfang Februar, als Meta bei den Quartalszahlen erstmals einen Rückgang seines US-Publikums bekanntgeben und vor Umsatzausfällen im laufenden Jahr warnen musste. Es war der größte Crash eines Unternehmens an einem Tag in der Geschichte der Wall Street.