Facebook will Dating-Markt erobern: Aktien von US-Dating-Apps rutschen nach Zuckerbergs Ankündigung ab

Unmittelbar nach den Äußerungen auf der Facebook-F8-Konferenz in Kalifornien rutschten die Zahlen der Match Group, deren Apps den Online-Dating-Markt in den USA dominieren, an der New Yorker Wall Street um 22 Prozent auf 36,71 Dollar ab. Laut US-Medien nutzen in den USA rund 27 Prozent der Smartphone-Besitzer eine Dating-App.