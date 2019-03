Facebook Zuckerberg-Vertrauter verlässt das Online-Netzwerk

Zuckerberg bemühte sich, es nicht nach einem Zerwürfnis aussehen zu lassen. „Seit einigen Jahren hat Chris mit mir über seinen Wunsch gesprochen, etwas anderes zu machen“, schrieb der Facebook-Chef in einem Blogeintrag am späten Donnerstag. „Aber nach dem Jahr 2016“ - eine Anspielung auf die Kritik an Facebooks Rolle bei der US-Präsidentenwahl - hätten beide beschlossen, dass es dafür noch zu viel bei dem Online-Netzwerk zu verbessern gebe. Inzwischen seien jedoch Fortschritte gemacht worden. „Ich werde Chris sehr vermissen.“ Die beiden Männer gelten auch privat als Freunde.