Fachverlag: Pearson will Geschäft mit Schulmaterial in USA abgeben

LondonDer britische Fachverlag Pearson stellt sein Geschäft mit Schulunterlagen in den USA zum Verkauf. Derzeit werde mit möglichen Käufern gesprochen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Zugleich schaffte der Verlag 2017 einen Betriebsgewinn am oberen Ende der Spanne. An der Börse kam das gut an: Die Aktien notierten 3,5 Prozent im Plus.