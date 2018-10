Fernsehen Pro Sieben will mehr auf Deutsch produzieren – Red-Arrow-Chef geht

Der für die eigenproduzierten Inhalte zuständige Vorstand Jan Frouman habe sich entschlossen, seinen Ende Februar 2019 auslaufenden Vertrag bei Pro Sieben Sat 1 und bei Red Arrow nicht zu verlängern, teilte das Unternehmen am Montag in Unterföhring bei München mit. Sein Nachfolger bei Red Arrow wird James Baker, der seit 2011 für die Produktionsfirma arbeitet und derzeit als Chief Operating Officer (COO) für deren Tagesgeschäft verantwortlich ist. In den Pro-Sieben-Sat-1-Vorstand rückt er aber nicht auf.