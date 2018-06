Fernsehen: Werbekunden beklagen Reichweitenverluste der Privatsender

Berlin/KölnDie werbetreibende Wirtschaft hat ihre Kritik an den deutschen Privatsendern bekräftigt. Die Organisation Werbungstreibende im Markenverband (OWM) veröffentlichte am Montag sieben Punkte, in denen unter anderem zu hohe Preise für Werbespots und sinkende Reichweiten angesichts stärker werdender Konkurrenz durch digitale Anbieter beklagt werden.