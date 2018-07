Fest- und Mindestpreise: EU-Kommission verdonnert Elektronikhersteller Asus, Philips und Pioneer zu Millionenstrafe

BrüsselVerbraucher in Europa haben jahrelang zu viel für Küchengeräte, Notebooks und andere Elektronik bezahlt. Die EU-Kommission verhängte gegen den Computer-Anbieter Asus, den Elektroriesen Philips sowie die Unterhaltungselektronik-Marken Denon, Marantz und Pioneer am Dienstag eine Wettbewerbsstrafe in Höhe von insgesamt 111 Millionen Euro.