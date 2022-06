Festival in Berlin Schwammige Slogans und grüne Barbies: Die Greentech-Szene feiert – vor allem sich selbst

Bei Shell am Stand steht eine Elektroautoladesäule von einer der jüngsten Shell-Töchter: Ubitricity. Sie ist in eine Laterne integriert – in London stehen solche Laternenlader schon an einigen Straßenzügen, in Berlin will das Unternehmen sie jetzt auch aufstellen. Daneben steht ein Stromspeicher von Sonnen, ebenfalls eine Akquisition von Shell. Für das Mineralölunternehmen ist ein sauberes Image wichtig, immerhin ist der Konzern für einen nicht unbeträchtlichen Anteil der CO2-Emissionen in Deutschland verantwortlich.