Finanzierung Steigende Zinsen sind die größte Gefahr für die Start-up-Blase

Noch ist die Euphorie in der Start-up-Branche groß. Kein Wunder: 2021 war ein Rekordjahr für Risikokapital. Nie war es für Gründer leichter, an großes Geld zu kommen. Laut Zahlen des Wirtschaftsprüfers KPMG wurden im vergangenen Jahr weltweit 671 Milliarden Dollar in Start-ups investiert – das ist fast doppelt so viel wie im Jahr zuvor. Allein in Deutschland und allein im vierten Quartal 2021 gab es demnach fast 300 Finanzierungsrunden, bei denen rund sechs Milliarden Euro an Start-ups geflossen sind.