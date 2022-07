Five AI aus Cambridge Verhilft dieses Start-up dem autonomen Fahren zum Durchbruch?

Five AI ist dabei nicht das erste Start-up, das Boland erfolgreich aufgepäppelt hat. Nach einem Physikstudium in Cambridge arbeitete er in den 1980er-Jahren zunächst in den Finanzabteilungen diverser Konzerne. Ein Job beim Computerhersteller ICL 1990 war sein Einstieg in die IT-Branche. In den 1990er-Jahren half er dabei, den Chiphersteller Arm an die Börse zu bringen, und saß einige Zeit im Vorstand. 2002 gründete er Icera, ein Unternehmen, das sich auf Telekommunikationstechnologie spezialisierte. Nur neun Jahre später verkaufte er es für 430 Millionen Dollar an den Grafikprozessor- und Chiphersteller Nvidia.