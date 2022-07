Five AI aus Cambridge Verhilft dieses Start-up dem autonomen Fahren zum Durchbruch?

Stan Boland sieht ein wenig so aus, wie man sich den Gründer eines Tech-Start-ups vorstellt: Der Mann Anfang 60 trägt ein weinrotes Longsleeve-Shirt und eine ausgewaschene schwarze Jeans. Die Umgebung entspricht ebenfalls den Erwartungen: Anstatt einzelner Büros gibt es mehrere Großraumbüros, in denen jeweils rund ein Dutzend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sitzen. Eine Wendeltreppe führt in den Dachstuhl, in dem Sofas stehen und der obligatorische Kicker. Neben dem Serverraum im Erdgeschoss stapeln sich in einem Schrank Hoodies mit dem Firmenlogo. „Das ist gut für die Corporate Identity“, sagt Boland.