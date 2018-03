Foto-App: Rihanna kritisiert Snapchat für Werbeanzeige – Aktie fällt um 4 Prozent

„Ihr habt alle Frauen, Kinder und Männer, die Opfer häuslicher Gewalt wurden, fallengelassen. Vor allem die, die sich noch nicht getraut haben, darüber zu reden. Schämt euch“, schrieb die Musikerin am Donnerstag auf Instagram. „Ich versuche mir einfach nur einen Reim darauf zu machen, was diese Sauerei bezwecken soll! Ich würde das gerne Ignoranz nennen, aber ich weiß, dass ihr nicht so dumm seid!“ Anschließend forderte sie zum Löschen von Snapchat auf.