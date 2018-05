Foto-App: Snap-Kurs stürzt ab – Wird die Google Cloud dem Unternehmen zum Verhängnis?

Doch da gibt es in der Tat einige Risiken, die Cramer zum Beispiel nicht ruhig schlafen lassen: „Haben sie den Vertrag mit Google gesehen?“, fragt er polemisch in die TV-Runde. 400 Millionen Dollar für fünf Jahre, also insgesamt zwei Milliarden Dollar, muss Snap für seine IT-Infrastruktur in der Google Cloud bezahlen, das ist vertraglich vereinbart.