Fotounternehmen Getty über KI „Unsere Kunden legen großen Wert auf authentische Inhalte“

Wem gehört das Material, das durch die Eingaben der Nutzer erzeugt wird?

Das ist eine gute Frage. Das Gesetz ist hier nicht eindeutig. In den USA hat das US Copyright Office erklärt, dass es nicht urheberrechtsfähig ist. Wir stellen diese Inhalte mit einer Lizenz für den Endnutzer bereit. Aber wir übertragen nicht das Urheberrecht, weil wir das nicht können. Es liegt nicht in unserem Ermessen. Aber wir stehen als Anbieter dahinter, dass unsere Kunden die so erzeugten Inhalten nutzen können.



Wenn ich als Kunde über Ihren KI-Service Bilder erzeuge, werden die dann in die offizielle Getty Images Bibliothek mit aufgenommen?

Nein, im Gegensatz zu Wettbewerbern werden wir das nicht tun. Denn Sie haben ja mit ihren Beschreibungen des gewünschten Motivs dabei geholfen, den Inhalt zu erstellen. Dazu kommt noch die Arbeit von anderen, von den Kreativen, aber auch von uns und Nvidia beim Erstellen des Modells. Ein weiterer sehr wichtiger Aspekt ist die Authentizität unserer Kreativbibliothek, die wir sicherstellen müssen. Um nicht falsch verstanden zu werden, ich finde die Möglichkeiten von generativer KI großartig. Aber man sollte authentisches Material nicht mit von KI erzeugten Inhalten vermischen.