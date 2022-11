Foxconn: Für Apple wird das größte iPhone-Werk der Welt zu einem Desaster

An diesem Mittwoch fluteten nun wieder Bilder des Foxconn-Werkes die sozialen Netzwerke in China. Zumindest bis die Zensur-Algorithmen einschritten und fleißig löschten. Doch da hatten die Aufnahmen schon die Runde gemacht: Zu sehen sind tumulthafte Szenen, in denen Hunderte Arbeiter zunächst in der Dunkelheit der Nacht auf dem Werksgelände gegen Sicherheitskräfte kämpfen. Es wird geschrien. Tränengas wird versprüht.