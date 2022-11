Frostige Zeiten in der Tech-Branche „Die Märkte hassen Unsicherheit“

Doch jetzt setzen die beiden Brüder – Patrick ist CEO, sein jüngerer Bruder John sein Stellvertreter – trotzdem den Rotstift an: Überraschend konfrontierten sie ihre Mitarbeiter mit Massenentlassungen, den ersten in der Geschichte des Unternehmens. „Wir haben für die Zeiten, in denen wir derzeit stecken, viel zu viel eingestellt“, begründet Patrick Collison den harten Schnitt. Rund 1100 Mitarbeiter müssen Stripe verlassen, um es auf knapp 7000 zu schrumpfen.