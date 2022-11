Frostige Zeiten in der Tech-Branche „Die Märkte hassen Unsicherheit“

Droht nun ein Einbruch in der Tech-Branche, so einschneidend wie beim Platzen der Dot.com-Blase vor rund zwanzig Jahren? Das sei übertrieben, winkt Olaf Groth ab, der an der Haas Business School der Universität Berkeley künftiges Management von Tech-Unternehmen in Strategie und Innovation unterrichtet. „Das Silicon Valley macht alle fünf bis sieben Jahre diese Zyklen durch“, erklärt der Professor und Berater. Bei der Dot.com-Blase sei es der Einbruch bei der Nachfrage gewesen und dass die US-Notenbank Fed die Zinsen erhöhte.