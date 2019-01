 Fuhrpark-Managament: TomTom verkauft Telematik-Sparte an Bridgestone

Während das traditionelle Navi-Geschäft seit Längerem schrumpft, punktet der Garmin-Konkurrent beim Verkauf von Lizenzen für Landkarten an Kunden wie Apple und Uber. Sorgen dürfte den Niederländern machen, dass Google nun auch intelligente Infotainment-Systeme anbietet. TomTom will sich damit stärker auf das hart umkämpfte Geschäft mit digitalen Kartendiensten und Verkehrsinformationen konzentrieren.

Die Unternehmen gehen davon aus, den Verkauf im zweiten Quartal abschließen zu können. Goddijn will den Großteil der Einnahmen aus der Veräußerung im Rahmen einer Kapitalrückzahlung und Zusammenlegung von Aktien an Aktionäre ausschütten. Die TomTom-Aktie verlor zum Handelsstart in Amsterdam 3,8 Prozent