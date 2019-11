Funklöcher stopfen: Die schönsten Verstecke für Mobilfunkantennen

Doch was sind die schönsten Verstecke und die kreativsten Tarnungen, um die Akzeptanz in der Bevölkerung zu erhöhen? Die WirtschaftsWoche hat deshalb die Erbauer und die Betreiber der Sendeanlagen nach den spektakulärsten Lösungen gefragt - und dabei einige überraschende Antworten bekommen.



Grünpflanzen am Gerüst

Der Yushan Nationalpark in Taiwan ist ein beliebtes Touristenziel. Wanderer lockt vor allem der 3952 Meter hohe Jadeberg an. Mitten in dieses Naturschutzgebiet baute Nokia zusammen mit den örtlichen Mobilfunkbetreibern und der taiwanesischen Regierung einen Mobilfunkturm in 3858 Meter Höhe. 1000 Stunden brauchten die Bauarbeiter, um das Gerüst aufzustellen. Damit es nicht die grüne Idylle stört, tarnen künstliche Pflanzen die graue Stahlkonstruktion.