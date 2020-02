Fusion von T-Mobile US und Sprint Gut für die Telekom, schlecht für Deutschland

Das ist gut für die Telekom, aber schlecht für Deutschland. Denn in seinem Kern mutiert der Ex-Monopolist, der immer noch zu 32 Prozent in Staatsbesitz ist, zu einem US-amerikanischen Unternehmen. Erst kürzlich ließ Höttges auf einer Veranstaltung tiefe Einblicke in sein Seelenleben zu. „Natürlich würde ich am liebsten das Patriotische verbinden mit den Investitionen“, sagte Höttges. „Aber das ist in Deutschland nicht so leicht.“ In Europa wachse die Telekom mit vier Prozent, der deutsche Telekommunikationsmarkt schrumpfe sogar. In den USA dagegen wachse die Telekom zweistellig. Das spiegele sich auch in der Börsenbewertung wider.