Galaxy-Note-7-Desaster: Samsung-Image erleidet Kratzer

Angesichts solcher Meldungen rund um den noch nie in dieser Form dagewesenen Rückruf eines Smartphones kommen schnell Zweifel an der Qualität der Produkte und natürlich dem Image der Marke auf. Auch in Deutschland, wo das Note 7 gar nicht erst in den Handel gekommen ist, sind die aktuellen Meldungen in der Bevölkerung angekommen.