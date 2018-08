Gamescom: Deutschland, einig Zockerland

Dass nun mehr Menschen am Smartphone spielen statt am PC, hat zwei einfache Gründe: Zum einen sind die Mobiltelefone in den vergangenen Jahren immer leistungsfähiger geworden. Zum anderen haben die meisten Menschen sie auch dann dabei, wenn sie gerade nichts anderes zu tun haben: Wer sich in der Straßenbahn auf dem Weg zur Arbeit oder in der Büropause die Zeit vertreiben will, nutzt dazu einfach am Smartphone.



Mehr Eindruck machen aber die aufwändigeren Computerspiele – auch auf der Gamescom: Eine der größten Hallen ist jene, in denen die Hersteller der Spielekonsolen ihre riesigen Stände haben – auf der einen Seite Sony mit seiner Playstation 4 (PS4), schräg gegenüber Microsoft mit der Xbox One. Auf den Bühnen treten im Stundentakt YouTube-Stars auf.